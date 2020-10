Tam topkamp

Chelsea spillede for tredje kamp i træk uafgjort, da London-klubben fik 0-0 ude mod Manchester United i Premier League.

Med resultatet er Chelsea fortsat bedst placeret på en sjetteplads med ni point efter seks kampe.

United har et godt stykke længere nede i tabellen syv point efter fem kampe.

Chelsea har haft en tendens til at spille uafgjort på det seneste. I midtugen blev det 0-0 hjemme mod Sevilla i den første kamp i gruppespillet i Champions League.

I sidste weekend spillede Chelsea 3-3 hjemme mod Southampton, hvor udeholdets Jannik Vestergaard scorede kampens sidste mål i overtiden.

Det var et mere spiseligt point for Chelsea lørdag aften, da en udekamp på Old Trafford traditionelt aldrig er nem.

United gav debut til angriberen Edinson Cavani, som blev skiftet ind efter næsten en time og dermed fik sine første minutter efter klubskiftet fra PSG.

I løbet af kampen havde United de fleste chancer, men ingen af dem blev udnyttet. Blandt andre Cavani brændte for hjemmeholdet.

Chelseas kantspiller Christian Pulisic havde et par chancer i første halvleg, men heller ikke udeholdet var i stand til at finde netmaskerne.

United-angriberen Marcus Rashford havde i overtiden et kvalificeret skudforsøg, men Chelsea-keeper Edouard Mendy fik flot pareret til hjørnespark.

Den danske landsholdsstopper Andreas Christensen var ikke med i truppen for Chelsea.

