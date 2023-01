Tangerede rekord med feber

Harry Kane havde ikke sovet meget om natten, og Tottenham-angriberen var ramt af feber, da han spillede kamp mandag aften i Premier League ude mod Fulham.

- Det var en hård nat, og jeg var oppe hver anden time. Det var en virus eller sådan noget, siger Kane ifølge AFP.

Trods lidt sygdom i kroppen stod Kane for den afgørende scoring i 1-0-sejren, og han tangerede samtidig en fornem rekord i klubben.

Med målet tangerede Kane klublegenden Jimmy Greaves for flest mål i Tottenham-trøjen. 266 har de begge scoret. Greaves satte rekorden tilbage i 1970.

- At score målet og tangere rekorden var en rar følelse, siger 29-årige Kane.

Tottenham-manager Antonio Conte var glad for, at Kane trodsede sin sygdom.

- Jeg vil understrege, at Harry spillede med feber. Han havde det ikke så godt, men ønskede alligevel at spille. Han forstod situationen, og at han er et referencepunkt for os, for mig og de andre spillere.

- Jeg vil gerne hjælpe både Harry og mig med at gøre noget stort. At vinde noget med Tottenham. For han elsker Tottenham, siger den italienske træner.

Kane er nu kun et enkelt mål fra at blive den tredje spiller til at score 200 mål i Premier League efter Alan Shearer med 260 og Wayne Rooney med 208.

Englands bedste række har heddet Premier League siden 1992/1993-sæsonen. Men tæller man alt med, har Kane stadig et stykke vej op til den mest scorende gennem tiden.

Greaves, som døde i 2021 som 81-årig, er nemlig den spiller, der har scoret flest mål i Englands bedste række med sine 357 mål.

På det seneste er Kane blevet rygtet på vej væk fra Tottenham, men det gider han ikke at snakke om.

- Jeg koncentrerer mig om denne sæson. Der vil altid være snak om min fremtid, men jeg ønsker kun at fokusere på mit arbejde på banen, siger Kane.