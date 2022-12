Thomas Frank bekymret efter grimt uheld

Thomas Frank og Brentford hentede tre point på en svær udebane mod West Ham fredag aften, men der var skår i glæden for danskerklubben.

Til slut i kampen måtte stjerneangriber Ivan Toney, der med 13 mål i sæsonen er Brentfords klare topscorer, lade sig udskifte med det, der lignede en slem skade, og han måtte endda bæres af banen på en båre.

Efterfølgende erkender Brentfords danske træner, at han er bekymret for Toney.

- Forhåbentlig er han okay. Jeg er glad for de tre point, og at han scorede endnu et mål. Jeg ved ikke præcis, hvordan han har det til kampen mod Liverpool (mandag den 2. januar, red.)

- Det er usandsynligt, at Ivan bliver udskiftet på grund af et slag eller noget, så det er en smule bekymrende, siger Thomas Frank ifølge The Athletic og tilføjer:

- Men jeg har været i spillet længe nok til at vide, at vi er nødt til at se nærmere på ham i de næste to dage. Det kan være, at det ikke er noget. Det kan være lidt værre. Vi ved det bare ikke.

Foruden Ivan Toney har ingen Brentford-spiller scoret mere end tre mål i denne sæson.

Både Josh Dasilva, Yoane Wissa og Mbeumo har hver især scoret tre mål og deler derfor andenpladsen på den interne topscorerliste i klubben.



Brentford skal desuden måske vænne sig til en tilværelse uden Ivan Toney i noget tid.

Angriberen undersøges for brud på bettingreglerne og kan potentielt idømmes en karantæne af det engelske fodboldforbund.