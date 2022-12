Thomas Frank drømmer stort

INTERVIEW: - Jeg skal ikke være resten af min trænerkarriere i Brentford, siger Thomas Frank, der netop har forlænget og kun skifter, hvis han får et tilbud, han ikke kan sige nej til

Thomas Frank behøver ikke bruge så mange argumenter, når han skal gøre opmærksom på sig selv.

For man kan bare se på resultaterne.

De taler helt for sig selv.

Thomas Frank har leveret imponerende resultater med Brentford. Han kan snart være moden til en endnu større udfordring og er åben, hvis det rigtige tilbud pludselig dukker op. Foto: Lars Poulsen.

Sensationel oprykning til Premier League i sommeren 2021, nummer 13 i første sæson med ligaens mindste budget samt nomineret som Årets Træner i sommeren 2022. Og nu er Thomas Frank igen i færd med at skrive sig ind i historiebøgerne.

Brentford har fået en meget fin start på første del af sæsonen med 19 point efter 15 kampe og en placering som nummer ti. Senest vandt de over mestrene fra Manchester City på udebane.

På mange måder er Thomas Frank ved at vokse ud af Brentford, fordi har nu på femte år præsterer langt bedre end de økonomiske forudsætninger giver mulighed for. Pengene er nemlig små i den lille London-klub.

Annonce:

Kun Bournemouth har et lavere spillerbudget end Brentford. Alligevel har Thomas Frank skabt mirakler med klubben. Foto: Lars Poulsen.

Brentford er en lille klub, hvor det aktuelt kun er Bournemouth, der i denne sæson har et lavere spillerbudget i Premier League.

- Lad mig understrege: Jeg er utrolig glad for at være i Brentford, fordi det er så veldrevet en klub. Vi har en suveræn ledelse, en fantastisk organisation med kort vej til beslutningerne.

- Men skal jeg være i Brentford resten af min træner-karriere? Nej, det skal jeg ikke, siger Thomas Frank, der på juleaftensdag forlængede sin aftale med yderligere to år frem til 2027.

- Selvfølgelig har jeg også store drømme og ambitioner. Men når jeg en dag skal videre, skal det være efter ét af de tilbud, man kun får én gang og derfor ikke kan sige nej til, pointerer han.

- Dansk landstræner? Nej, her har vi den bedste, vi kan få lige nu med Kasper Hjulmand, siger Thomas Frank. Foto: Lars Poulsen.

Hvad tænker du om jobbet som dansk landstræner?

- Det er slet, slet ikke noget, jeg tænker på lige nu. Jeg synes, Danmark har den bedste landstræner, de kan få. Og jeg er overbevist om, at Kasper Hjulmand og spillerne nok skal få tingene tilbage på skinner meget hurtigt, pointerer han.

Annonce:

Med de præstationer Brentford og Frank har leveret, kan det blive svært for Brentford at holde fast i ham så langt ud i fremtiden. Det virker ikke sandsynligt, han er i klubben hele kontraktperioden frem til 2027.

Kontraktforlængelsen 24. december var således den anden i år. Tilbage i januar forlængede han også sin aftale.

Thomas Frank mistede Brian Riemer, men har i stedet fået Claus Nørgaard ind i sin stab. Foto: Lars Poulsen.

Hans mangeårige assistent Brian Riemer smuttede tidligere på måneden, da der kom ét af de her tilbud, hvor man skal slå til.

Det vil ikke være overraskende, hvis der kommer seriøse bud efter succestræneren i sommervinduet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Et helt vildt juleprogram

Siden Premier League blev sat på pause midt i november, har Thomas Frank holdt ferie med familien og senest været på træningslejr i Spanien.

Som optakt til anden del af sæsonen har Brentford lånt La Liga klubben Gironas træningsanlæg. Det var dog uden de tre danske VM-spillere, Christian Nørgaard, Mathias Jensen og Mikkel Damsgaard, der fik lidt ferie og siden har trænet ’hjemme’ i London for at forberede sig til anden del af sæsonen.

Annonce:

Thomas Frank har i det første halvandet år formået at besejre Manchester City, Manchester United, Arsenal og Chelsea. Ganske imponerende. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix.

I løbet af de første halvandet år i Premier League har Thomas Frank og 'bierne' fra Brentford bidt fra sig. De har besejret Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea samt spillet uafgjort med Tottenham og Liverpool.

- Jeg kender ingen andre oprykkere, der på så kort tid har leveret så store resultater mod de bedste klubber i ligaen, siger Thomas Frank og giver lidt af opskriften på, hvorfor de har formået at lave så fine enkeltstående præstationer.

- Jeg tror, vi har en rigtig god plan mod de store. Vi har et mere defensivt udgangspunkt i en 5-3-2 opstilling, når vi møder dem. Vi er altid godt organiserede, skarpe på dødbolde og farlige på omstillinger. Det har været en god cocktail, når vi har mødt de bedste, forklarer Thomas Frank.

Brentford sluttede af inden VM-pausen med historiens største enkeltstående resultat via 2-1 sejren over mestrene fra Manchester City.

Brentford har ganske beskedne forhold, men i løbet af 2022 er der skudt et nyt træningsanlæg op med nye faciliteter tæt ved Heathrow lufthavnen. Foto: Lars Poulsen.

Annonce:

Nu venter et juleprogram mod Tottenham, West Ham og Liverpool.

- Ja, velkommen tilbage, så er vi ligesom i gang. Det er en voldsom start. Men jeg sætter virkelig pris på at være en del af verdens bedste liga. Det er enormt udfordrende, siger Thomas Frank, der er helt med på, at det bliver et hektisk program med 23 kampe forude før sæsonen slutter.

- Hvis du ser bort fra top-6 plus Newcastle, så er der ikke så stor niveauforskel på os andre i ligaen. Vi kan slutte på alt fra en ottendeplads til nedrykning. Selvfølgelig har vi – med klubbens størrelse i betragtning – en større risiko for at rykke ned.

- Men vi har jo bevist, vi hører til blandt de bedste, fordi vi er enormt fokuserede på hele tiden at forbedre os på alle parametre. Vi ser ikke længere frem end næste kamp. Og det, tror jeg, har hjulpet os og haft stor betydning, siger Thomas Frank.