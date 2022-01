Thomas Frank efter afklapsning: - Jeg må kigge indad

Brentford og Thomas Frank er nødt til at kigge indad.

Det siger den danske cheftræner efter klubbens hidtil største nederlag i Premier League på 1-4 til Southampton tirsdag aften.

- I en Premier League-kamp gælder det, at hvis vi ikke er på hvert eneste sekund af kampen, så kan vi komme i problemer, siger Thomas Frank til Brentfords hjemmeside.

- I dag (tirsdag, red.) blev vi straffet hårdt på det første hjørnespark.

- Så formåede vi faktisk at komme tilbage i kampen og udviste fantastisk mentalitet og scorede et fantastisk mål af Vita (Vitalij Janelt, red.), siger han.

Tirsdag aften blev Thomas Franks klub, Brentford, slået af Southampton 4-1. Foto: Peter Nicholls/Reuters

Thomas Frank erkender, at det var svært at komme tilbage i kampen, efter at Southampton kom foran 2-1 i det 37. minut på et uheldigt selvmål af målmand Álvaro Fernández.

- Nogle gange var de lidt mere på bolden end os, men de var ikke farlige. De skabte ikke mange chancer, og kampen var rimelig åben.

Få minutter inde i anden halvleg øgede Southampton dog føringen til 3-1 på et mål af Armando Broja.

- Så var det en done deal, konstaterer den danske cheftræner.

- Meget af det handler om timingen af målene. Timingen dræbte totalt kampen.

- De scorede fire mål på fem chancer. To af dem kunne de ikke misse. Så alt i alt er vi nødt til at være på 100 procent. I dag er vi nødt til at kigge indad, jeg er nødt til at kigge indad. Spillerne skal være bedre på bolden, siger han.

Resultatet sender Southampton op på 11.-pladsen i tabellen, mens Brentford ryger en enkelt plads ned som nummer 13.