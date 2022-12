Thomas Frank forlænger med Brentford til 2027

Premier League-klubben Brentford FC har forlænget kontrakten med den danske træner Thomas Frank til sommeren 2027.

Det oplyser klubben på Twitter og på sin hjemmeside juleaftensdag.

- Vi er glade for at kunne annoncere, at Thomas Frank har underskrevet en ny kontrakt indtil sommeren 2027, skriver klubben på Twitter.

Den 49-årige dansker har været cheftræner for klubben siden 2018. Forinden havde han arbejdet som assistenttræner i klubben i lidt under to år.

- At være træner for en klub er ligesom et forhold: Der er højdepunkter og lavpunkter.

- Jeg har været her seks år i alt, hvilket er lang tid i nyere fodbold, og jeg vil gerne takke fansene for støtten, I giver os - spillerne, de ansatte og alle, der er involveret i klubben, udtaler Thomas Frank på klubbens hjemmeside.

Den tidligere Brøndby- og U17-landstræner har haft stor succes i London-klubben, hvor han i 2021 rykkede op i den bedste engelske række.

Den efterfølgende sæson sikrede The Bees sig endnu et år i det fineste selskab i England, og nu er Frank altså blevet belønnet for sit arbejde med en ny lang kontrakt.

Brentford er blevet kendt som en lille danskerkoloni i England og har i skrivende stund fem danske spillere i truppen heriblandt de tre VM-spillere Mikkel Damsgaard, Christian Nørgaard og Mathias Jensen.

I indeværende sæson ligger Brentford også fint til i Premier League og indtager aktuelt en tiendeplads, seks point over nedrykningsstregen.