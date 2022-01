Thomas Frank forlænger med Brentford

Cheftræner Thomas Frank og assistenttræner Brian Riemer har begge forlænget deres aftaler med den engelske Premier League-klub Brentford.

Det skriver klubben på sin hjemmesde.

Det danske træner-team har leveret fremragende resultater med 'The Bees', og det bliver nu belønnet med en ny kontrakt, der strækker sig til 2025.

I sidste sæson sikrede Thomas Frank og resten af Brentford-mandskabet sig oprykning til Premier League.

Holdet har imponeret stort ved flere lejligheder i løbet af sæsonen, hvor det er blevet til sejre mod blandt andet Arsenal, Everton og West Ham, og klubben indtager lige nu en 14. plads i ligaen med otte point ned til nedrykningsstregen.

Brentfords sportsdirektør, Phil Giles, fortæller, at de to danske trænere har været afgørende for den kæmpe succes, klubben har oplevet.

- De har været altafgørende for den succes, som vi har haft over de seneste sæsoner. Det hele kulminerede, da vi opnåede vores fælles mål ved at spille i Premier League, fortæller Phil Giles og fortsætter.

- Jeg er sikker på, at vi kan bygge videre på den succes som Thomas og Brian har hjulpet med at levere sammen med resten af stabben og spillerne.

Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Den tidligere Brøndby og U17-landsholdstræner er beæret over forlængelsen med Brentford.

- Jeg føler mig priviligeret over, at jeg får chancen for at fortsætte denne fantastiske rejse. Jeg har været her i fem år, og det har været en fornøjelse hver eneste dag, at få lov at arbejde med denne gruppe spillere, den fantastiske stab og de fremragende fans på det her stadion, fortæller Frank ovenpå forlængelsen.

Thomas Frank kom i første omgang til Brentford som assistenttræner i 2016, efter knap tre sæsoner som cheftræner i Brøndby IF, hvor han førte klubben frem til en tredje- og fjerdeplads i sine to fulde sæsoner.

Frank blev i 2018 udpeget til cheftræner i London-klubben, hvor han fik den tidligere FC København-assistent Brian Riemer med sig ved sin side.

Danskerkolonien i Brentford tabte senest 1-2 til Wolverhampton, hvor den Thomas Frank endte med at få sig en uheldig hovedrolle, da han fik rødt kort efter slutfløjt.

Du kan læse mere om hele episoden her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------