Thomas Frank hylder topscorer

Med 3-2-sejren over Bristol City sent onsdag aften er danskerklubben Brentford oppe på andenpladsen, der giver direkte oprykning til Premier League.

Championship-topscorer Ivan Toney scorede et af målene og får store roser fra den danske manager Thomas Frank.

- Ivan er en meget speciel spiller. Han viser fantastisk positionering i feltet, hvilket er det, vi arbejder med ham omkring, men han læser altså også spillet godt, og så en enkelt berøring og en fantastisk afslutning, siger Frank til West London Sport.

- Også hans arbejdsmoral er vigtigt. At vi forsvarer fra den forreste angriber er vigtigt for mig, og han tilfører holdet så meget, siger Frank.

Ivan Toney scorede også mod Tottenham i Liga Cup-semifinalen - her blev målet dog annulleret for en kneben offside. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

24-årige Ivan Toney kom til Brentford før denne sæson og er med 20 mål i 26 kampe topscorer i Championship.

Han har fortid i Northampton og Newcastle, men har først for alvor fået gang i karrieren de sidste par sæsoner, hvor han har bombet mål ind for Peterborough i League One.

Sidste år blev han kåret til bedste spiller i League One og blev derefter Peterboroughs rekordsalg for omkring 40 millioner kroner.

