Thomas Frank: Mine spillere bliver ved med at imponere

Brentford-træner Thomas Frank er efterhånden blevet vant til at besejre de bedste hold i engelsk fodbold.

I sidste sæson samt den igangværende har Brentford besejret Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City og Tottenham.

Mandag vandt Brentford 3-1 på hjemmebane over Liverpool i Premier League, og Thomas Frank skulle forholde sig til sine spilleres præstation efter kampen.

- Jeg kan ikke sige, at de overraskede mig massivt, men de bliver ved med at imponere mig, siger den danske træner ifølge Reuters.

Brentford spillede uden topscorer Ivan Toney, men alligevel lykkedes det at få scoret tre gange mod Liverpool.

- Det er et fantastisk resultat for os på mange måder. At gøre hvad vi gjorde her mod Liverpool er stærkt imponerende, mener Thomas Frank.

Danskerens kollega hos Liverpool, Jürgen Klopp, erkendte, at Brentford viste mere vilje og gejst i løbet af kampen.

- Det var en vild kamp, det var sådan en kamp, Brentford virkelig kunne lide, siger Klopp ifølge Sky Sports.

- Vi kunne ikke kontrollere det. Hvert hjørnespark var en stor trussel, og vi indkasserede det første mål, da vi skulle have været foran 2-0, siger tyskeren.

Klopp var også utilfreds med kampens dommer og kritiserede Brentford-spillerne for at skubbe og holde fast i modstanderne.

- Jeg er ikke glad for den måde, vi indkasserede mål på. De bøjede virkelig reglerne ved at skubbe og holde. Det er derfor, det er svært. Jeg ville ønske, vi var bedre i de situationer, siger Klopp.