Thomas Frank og Brentford tager stor skalp

Efter den meriterende Premier League-debut med sejren hjemme over Arsenal har danskerklubben Brentford ikke formået at hente en sejr. Men den kom lørdag i femte spillerunde.

En flot præstation og en Ivan Toney i spillehumør sikrede manager Thomas Frank og hans mandskab en 2-0-sejr ude mod Wolverhampton.

Dermed har oprykkerne fra London hentet otte point i fem kampe, mens Wolverhampton forbliver på tre point.

Christian Nørgaard var eneste dansker i startopstillingen, men yderligere to kom på banen i anden halvleg.

Selv om Wolverhampton var mest på bolden, var Brentford bedre til at spille chancerne store, når bolden var i og omkring feltet.

Thomas Franks ellers kritiserede spydspids Ivan Toney var i strålende spillehumør og var konstant en trussel mod hjemmeholdets defensiv.

Efter en lille halv times spil kunne Toney kun holdes nede med ulovlige midler. Han blev trukket ned i feltet, og dommeren pegede på pletten.

Et kort tilløb og en iskold inderside fra selv samme Toney gjorde det til 1-0, men han var slet ikke færdig med at terrorisere Wolverhampton.

Fem minutter senere flåede han forsvaret fra hinanden og fandt med en perfekt tværpasning Bryan Mbeumo helt blank foran mål. 2-0 til gæsterne.

Ivan Toney gav sine kritikere svar på tiltale, da han spillede en stor kamp på Molineux Stadium og sikrede Brentford en sejr ude mod Wolverhampton. Foto: Tony Obrien/Reuters

Mens Christian Nørgaard boltede Brentfords defensive organisation sammen, tryllede Toney videre i front. Det foregik med både hæl og tå, tilmed effektfuldt, og den kantede spids var samtidig god til at holde fast i bolden.

London-klubben virkede i total kontrol, mens Wolverhampton fortsat lavede fejl, men med en halv times tid igen dummede Shandon Baptiste sig for Brentford.

Fem minutter efter at have fået et unødvendigt gult kort gentog han den lidet begavede bedrift. I bad med ham og udfordringer for Thomas Frank.

Herfra stod den på hård fight for at holde fast i sejren. Det kom Mathias 'Zanka' Jørgensen og Mads Roerslev ind for at bidrage til. Det samme gjorde den tidligere FC Midtjylland-spiller Frank Onyeka.

Det var i øvrigt Mathias 'Zanka' Jørgensens debut for Brentford efter skiftet fra tyrkiske Fenerbahce.

Defensiven holdt stand, og i sidste minut var Mbeumo endda tæt på at gøre det til 3-0, da han ramte overliggeren.