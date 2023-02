Thomas Frank raser: Det er en skændsel

Chelsea er inde i en frygtelig periode i øjeblikket, og de dårlige resultater har fået visse fans til at lange voldsomt ud efter cheftræner Graham Potter.

Potter afslørede tidligere på ugen, at hans mentale helbred er blevet påvirket, efter at han har modtaget e-mails med dødstrusler fra bitre Chelsea-fans.

Og i et interview på BBC Radio 5 Live har Thomas Frank nu udtrykt sin sympati for Graham Potter, som Brentford-bossen tidligere har rost til skyerne.

- Desværre er det i visse tilfælde en del af branchen, og jeg synes, at det på mange måder er en skændsel.

- Jeg mener, at sociale medier er en del af det. Jeg bruger ikke selv sociale medier, men jeg har tre børn, og de bruger sociale medier. Min kone gør også. Så på den ene eller den anden måde vil de altid nå frem til os. De vil altid kunne få deres budskab frem, lyder det fra Thomas Frank.

- Én tilsvining er én for meget. Det er et mindretal, der laver meget larm, og som vi hører mest fra. Jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi er klar over, at der stadig er mange fans, der bakker op om holdet.

I interviewet peger Thomas Frank på, at Graham Potter er både en god person og en dygtig træner, men ifølge danskeren står Potter i en vanskelig situation i Chelsea, hvor en masse nye spillere skal spilles sammen på kort tid.