Thomas Frank sigtes af det engelske fodboldforbund

Det Engelske Fodboldforbund (FA) sigter den danske Brentford-cheftræner, Thomas Frank, ovenpå det røde kort i weekendens kamp.

Det oplyser FA på Twitter tirsdag.

Thomas Frank fik først gult kort for en diskussion med Wolverhamptons Joao Moutinho efter kampen, inden en kommentar til dommer Peter Bankes udløste rødt kort.

Det var opførslen over for netop dommeren, som har fået FA til at åbne en sag mod danskeren. I sigtelsen fremgår det, at man har vurderet, at Thomas Franks 'sprogbrug og/eller opførsel mod dommeren var upassende'.

Den danske træner har mulighed for at komme med sit syn på sagen senest torsdag i denne uge. Efterfølgende vil fodboldforbundet tage stilling til, hvordan Thomas Frank skal straffes.

Artiklen fortsætter under billedet..

Thomas Frank så rødt i weekenden. Foto: IAN WALTON/Ritzau Scanpix

Efter kampen undskyldte han over for sine spillere.

- Jeg sagde til spillerne, at de skulle passe på ikke at få gule kort, så jeg undskyldte til dem for ikke at kunne styre mine følelser, sagde Thomas Frank ifølge Sky Sports efter kampen.

Situationen opstod, mens spillerne sagde tak for kampen på banen.

- Jeg var frustreret over, at vi ikke fik et point, men jeg var relativ rolig, da jeg gik hen til dommeren, forklarede Frank.

- Jeg fik så et gult kort efter en konfrontation med en Wolverhampton-spiller.

Derefter fulgte en ordveksling mellem Thomas Frank og dommer Peter Bankes, der kvitterede med endnu et gult kort, der blev vekslet til et rødt.

- Jeg spurgte Peter, hvorfor jeg fik et gult kort mere, og han sagde, at jeg vendte mig om og var for aggressiv.

- Han sagde, at han vil kigge på det igen og beslutte, om det var et gult kort mere værd, så vi må se, sagde Frank lørdag.

Brentford tabte opgøret til Wolverhampton med 1-2 hjemme på Brentford Community Stadium. Thomas Frank kan dog glæde sig over, at han mandag fik forlænget sin kontrakt frem til sommeren 2025.