Thomas Frank: Vi har verdens bedste straffesparksskytte

Danskerklubben Brentford FC kom søndag tilbage på sporet i Premier League, da Everton blev besejret 1-0 på hjemmebane.

Det var en tiltrængt sejr for cheftræner Thomas Frank efter fem ligakampe uden tre point.

- Det er simpelt: en stor sejr. Meget stor sejr, må jeg sige, siger Thomas Frank i et interview til klubbens hjemmeside.

- Det viser igen, at i denne liga skal det være en 100 procents indsats hver eneste gang, hvis man vil tage tre point.

Kampens enlige mål blev sat ind af angriber Ivan Toney på straffespark efter 25 minutter.

Det var Toneys 11. straffesparkmål i træk i en ligakamp siden sidste sæson, hvor klubben var i den næstbedste række, Championship.

Foto: Kieran Cleeves/Ritzau Scanpix

Thomas Frank giver også Ivan Toney store ord med på vejen efter kampen.

- Vi har verdens bedste straffesparksskytte. Der er ingen spiller i verden, jeg hellere ville have til at stå på straffesparkspletten, siger danskeren.

Der var også ros fra cheftræneren til målmand Álvaro Fernández, der havde to vigtige redninger og holdt buret rent for første gang i Premier League.

- Og sikke en kamp af Álvaro. Jeg er så glad på hans vegne.

Álvaro Fernández vogter målet, da den normale førstekeeper, David Raya, er ude med en skade.

Landsholdsspiller Christian Nørgaard var eneste dansker i startopstillingen for Brentford. Han gik ud efter 70 minutter med en mindre skade, fortæller Thomas Frank. Det skulle dog ikke være noget alvorligt.

Mads Roerslev kom ind fra bænken og fik det sidste kvarter på banen.

Med sejren rykker Brentford op på 12.-pladsen med 16 point for 13 kampe. Det giver et hul på syv point ned til Burnley under nedrykningsstregen, der dog har spillet en kamp færre.