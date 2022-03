Tidligere Arsenal-spiller tager i krig for Ukraine

Den tidligere Arsenal-spiller, Oleg Luzhny, er taget til Ukraine for at forsvare sit hjemland mod den russiske invasion

Adskillige nuværende og tidligere sportsudøvere er taget hjem til Ukraine for at forsvare landet mod russiske styrker.

En af dem er ukraineren Oleg Luzhny, som har tilsluttet sig den ukrainske hær i enheden, som hedder De territoriale forsvarsstyrker (TDF).

- Vi vil aldrig give op. Alle prøver at hjælpe på den bedst mulige måde, siger han til engelske The Mirror.

53-årige Oleg Luzhny, der er i gang med at uddanne sig til fodboldtræner, taler i interviewet om alle de forfærdelige ting, som Ruslands invasion har påført nabolandet Ukraine, og siger blandt andet, at han vil kæmpe for demokratiet og hans fædreland.

- Situationen er meget anspændt. Sirenerne lyder tre-fire gange om dagen og om natten.

- Folk må febrilsk skynde sig hen til beskyttelsesrummene. Kvinder med små børn, som ikke forstår, hvad der sker. De er skrækslagne.

Oleg beskriver også, hvordan de russiske styrker har ødelagt hele byer. Folk er uden gas, elektricitet, vand og mad.

Ruslands invasion af nabolandet Ukraine har medført voldsomme sanktioner fra vesten, hvor flere russiske sportsforbund blandt andet er blevet udelukket fra at deltage i internationale turneringer.

- At bombe fredelige mennesker i det 21. århundrede, som ikke gør nogen skade imod Rusland. Det er ikke rimeligt.

Oleg Luzhny var forsvarsspiller for Arsenal i starten af nullerne, hvor han vandt Premier League og FA Cuppen i 2002 og FA Cuppen igen året efter.

Han spillede 109 kampe for The Gunners.