Tidligere Brøndby-spillers søn vil på Uniteds førstehold

Anthony Elanga, søn af den tidligere Brøndby-spiller Joseph Elanga, håber snart at få chancen på førsteholdet i mægtige Mancheter United.

18-årige Anthony Elanga har tørnet ud for De Røde Djævle i mere end to år, og han har gjort en god figur på for både U18- og U23-mandskabet. Det, håber han, kan kaste en billet af sig til førsteholdet.

For nyligt valgte Ole Gunnar Solskjær at forfremme Teden Mengi.

- Teden er en nær ven, fantastisk at spille sammen med, og jeg forsøger at følge i hans fodspor til A-truppen. Jeg har kendt ham længe, og som med Mason Greenwood og Brandon Williams kan jeg se, at træneren satser på unge spillere, siger Anthony Elanga til The Athletic i denne betalingsartikel.

Farmand Joseph Elanga har både tørnet ud for Brøndby IF og AC Horsens, og han spillede 55 kampe som venstre back i Superligaen.

Anthony Elanga slår sine folder længere fremme på banen og kan begå sig på begge kanter - dog primært i venstre side.

Anthony Elanga blev i sidste sæson kåret som Årets Spiller på Manchester Uniteds akademi.

