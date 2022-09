Tidligere Esbjerg-målmand får drømmeskifte til United

Den tidligere Esbjerg-målmand Martin Dubravka skifter til den engelske storklub Manchester United.

Det oplyser United på sidstedagen af det engelske transfervindue.

Den 33-årige slovak skifter fra Premier League-konkurrenten Newcastle på en etårig lejeaftale indeholdende en købsoption.

- Mit fokus er nu på Manchester United, og så må vi se, hvad fremtiden bringer, når jeg har givet alt, hvad jeg har i den her sæson, siger Dubravka til Uniteds hjemmeside.

Dubravka, der vogtede målet for Esbjerg gennem to et halvt år fra 2014 til 2016, er formentlig tiltænkt en rolle som gardering for det mangeårige førstevalg i United-målet, spanieren David De Gea.

Efter tiden i Esbjerg spillede Martin Dúbravka for de tjekkiske klubber Slovan Liberec og Sparta Prag, inden Newcastle i 2018 hentede slovakken ind på en lejeaftale.

Senere blev samarbejdet med Newcastle gjort permanent, og Dúbravka har gennem fem sæsoner spillet 125 kampe i Premier League. Samtidig er han noteret for 29 kampe for Slovakiets landshold.