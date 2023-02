Tidligere FCK'er scorer kæmpe job

Den tidligere AGF- og FCK-asisstent Rubén Sellés har gang i lidt af en kometkarriere i det engelske.

Spanieren er netop udpeget som manden, der skal redde Premier League-klubben Southampton fra nedrykning, oplyser klubben på sin hjemmeside.

Rubén Sellés stod allerede i spidsen for The Saints i weekenden, da de slog Chelsea på Stamford Bridge. Det var dog i første omgang kun midlertidigt efter fyringen af Nathan Jones i sidste uge.

Han kom til den sydengelske klub sidste sommer, da han skiftede jobbet som assistent i FC København ud med et lignende i England efter halvandet år i Parken.

Artiklen fortsætter under billedet...

Rubén Sellés i dialog med Jess Thorup og Jacob Neestrup på FCK-bænken i marts 2021. Foto: Lars Poulsen

I november stod han i spidsen for Southampton i en enkelt kamp, da Ralph Hasenhüttl blev smidt på porten.

Samme chance fik han i weekenden, og den greb han altså så tilfredsstillende, at Southamptons ledelse satser på ham som permanent redningsmand.

Ud over jobbet i FCK har 39-årige Sellés også en fortid i AGF, hvor han var assistent for David Nielsen fra 2018 til 2020. Han havde en kort afstikker tilbage til Spanien som cheftræner for Valencias U18-hold, men derudover er der ikke noget cheftræner-erfaring at trække på.

Rubén Sellés og Southampton er sidst i Premier League med tre point til den rigtige side af nedrykningsstregen. Lørdag står den på nedrykningsbrag mod Leeds United, der også kæmper for livet i Englands bedste række.

