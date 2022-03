Tidligere PL-stjerne stopper karrieren

Efter en lang og succesfuld karriere har den tidligere engelske landsholdsangriber Jermain Defoe torsdag meldt ud, at han har valgt at indstille karrieren.

Den i dag 39-årige Defoe spillede søndag karrierens sidste kamp, da han blev indskiftet i Sunderlands League One-kamp mod Lincoln. Defoe skiftede til Sunderland fra skotske Rangers i januar.

Jermain Defoe nåede at optræde 57 gange for det engelske landshold, som han blandt andet repræsenterede under VM i 2010 og EM i 2012. Defoe nåede at score 20 mål for England.

Defoe tilbragte størstedelen af karrieren i Tottenham, som han tørnede ud for fra 2004 til 2014, bortset fra et enkelt år i Portsmouth. Defoe er noteret for 143 mål i 362 kampe for Tottenham.

Samlet set er Jermain Defoe noteret for 162 Premier League-mål, hvilket placerer ham på 9. pladsen over de mest scorende spillere nogensinde i Premier League.

Udover Tottenham, Sunderland, Portsmouth og Rangers nåede Jermain Defoe i sin karriere også at spille for West Ham, Bournemouth og Toronto FC.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fortæller for første gang: Sådan gjorde han Eriksen kampklar (+)