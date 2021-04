Tidligere Premier League-stjerne kæmper for danske Ayah

Den 29-årige tidligere Tottenham-profil Victor Wanyama har doneret penge til, at danske Ayah måske kan få 'verdens dyreste behandling'

En familie, der fra deres hjem på Bornholm kæmper for deres etårige datters liv, får nu hjælp fra en uventet kant.

Ayah lider af en sjælden sygdom, der langsomt nedbryder hendes muskler. En behandling til 13 millioner kroner kan måske give hende et normalt liv.

Og det har rørt den den 29-årige tidligere Tottenham-profil Victor Wanyama, der har kastet sig ind i kampen for at få samlet penge ind til 'verdens dyreste behandling'.

Danske Ayah har brug for 'verdens dyreste medicin'

Det fortæller Frank Lundt, der er far til Ayah.

- Det var hans folk, der tog kontakt til os og fortalte, at Victor havde læst om Ayah og vores indsamling, og at han var blevet meget rørt. Han har selv doneret et beløb til os, og så vil han være med i en Instagram-live, vi laver i weekenden, siger Frank Lundt.

Artiklen fortsætter under billedet...

På billedet ses Victor Wanyama (tv) i en Champions League-kamp mod Ajax. Foto: Ritzau Scanpix

Familien vil ikke ud med det eksakte beløb.

- Vi er glade for alle de donationer, der kommer, men vi blev da glade, da han rakte ud og ville hjælpe os. Og at han så også vil bruge tid på at deltage på Instagram, siger Frank Lundt.

69 kampe for Spurs

Fra 2016-2020 spillede Victor Wanyama 69 kampe i den bedste engelske række for Tottenham.

I dag er han anfører for det kenyanske fodboldlandshold og spiller i CF Montreal.

På Instagram har fodboldspilleren delt flere opslag med billeder af lille Ayah.

'Lidt har også ret. Ayah har brug for os', skriver Victor Wanyama til et af opslagene.

Risikerer hjælp døgnet rundt

Ayah på 14 måneder er kronisk syg og risikerer at skulle hjælpes døgnet rundt, hvis hun ikke får en behandling til over 13 millioner kroner inden sin toårs fødselsdag.

Tidligere på måneden stod Ayahs familie frem i Ekstra Bladet og fortalte om deres kamp for at kunne give datteren et normalt liv.

Artiklen fortsætter under billedet...

Og Victor Wanyama er ikke den eneste, der forsøger at hjælpe lille Ayah.

Den kenyanske fodboldspiller Johanna Omolo, der spiller i den tyrkiske klub BB Erzurumspor, har doneret 1000 euro.

Det er indtil nu lykkedes Ayahs familie at samle 9,6 millioner kroner ind til behandlingen. Men vejen til de resterende fire millioner føles lang.

Kæmper videre

Ifølge flere internationale sportsmedier indbringer Victor Wanyamas kontrakt med det canadiske hold ham tre millioner dollar om året, svarende til cirka 15 millioner kroner.

Victor Wanyama har tjent mange, mange penge de seneste år. Har I spurgt, om han vil donere de sidste millioner, I mangler, i stedet for at opfodre andre til at donere?

- Vi er bare glade for alle donationer, små som store. Vi knokler videre og sætter fortsat fokus på Ayahs kamp, siger Frank Lundt.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Victor Wanyama gennem CF Montreal, men fodboldklubben er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Dansk overlæge om sjælden sygdom: - Det gør så ondt

SF om sjælden sygdom: - Det er ubærligt