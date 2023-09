Tidligere stjerne reagerer: Nu er det gået for vidt

De var helt oppe og køre.

Stillingen var ganske vist 'kun' 1-1, og der resterede en fjerdedel af kampen.

Alligevel hoppede og dansede Arsenals fans søndag på Emirates Stadium. For Harry Maguire var kommet på banen for Manchester United.

Et udtryk for den hetz og sorte humor, der synes at være taget til i styrke omkring forsvarsprofilen i takt med hans sæsoner i United efter den uhyggeligt dyre handel med Leicester City i 2019.

For med Maguire på banen ville Arsenal nu have en klar fordel - syntes parolen at være for hjemmeholdets tilskuere.

Så de sang og skrålede hans navn, som var han én af deres egne.

Fik ondt i sjælen

Men det er ganske enkelt at gå over stregen.

Det mener Fredrik Ljungberg, der er ekspertkommentator for Viaplay i Sverige.

Annonce:

- Jeg fik ondt helt inde i sjælen, da jeg så det. Jeg synes, det er synd for Maguire. Det har stået på i for lang tid. Og her spiller medierne en stor rolle. De ser, at her er noget, man kan hoppe med på, og så følger de sociale medier med. Det er gået for langt. Maguire er også et menneske, sagde svenskeren, der selv var på stadion søndag.

Også Viaplays danske duo på stadion, Niels Christian Frederiksen og Jan Mølby, noterede sig sangen, da Maguire kom ind. Det kan du høre i tv-klippet over artiklen.

× United taber i Højlund-debut efter sene Arsenal-mål

Bagest i forsvars-hierarkiet

Ljungberg har en anderledes stor plads i Gunners-fansenes hjerter efter nogle forrygende sæsoner på Highbury og Emirates Stadium 1998-2007, hvor han var en del af det eminente Arsenal-mandskab, der blev kendt som 'The Invincibles' - de uovervindelige i 2003-04-sæsonen, hvor de som det hidtil eneste mandskab gik gennem Premier League-sæsonen uden at tabe.

Anderledes drøjt er det at være Maguire.

Annonce:

Først fik han frataget anførerbindet af manager Erik ten Hag i sommerpausen, og siden måtte han se sig henvist til bænken med Raphaël Varane, Victor Lindelöf og Lisandro Martínez foran sig. De omkring 25 minutter på banen søndag var de første i sæsonen for den nu 30-årige forsvarsprofil.

At han så stadig er i klubben skyldes vist mest ham selv. United var klar til at sælge ham til West Ham, men Maguire ville blive og slås for sin plads. Vi ønsker held og lykke.