Tidligere United-dansker hylder Solskjær

Ole Gunnar Solskjær har overtaget trænersædet i Manchester United permanent, og med undtagelse af den seneste håndfuld kampe, har han gjort det med udpræget succes.

Danske Jesper Olsen, der tørnede ud for United i 80'erne er meget begejstret for det udtryk, som United er kommet med efter nordmandens ankomst. Det er ifølge Olsen det, fansene vil have.

- Han har skabt en helt anden og mere positiv stemning på Old Trafford. Det gælder både blandt fansene og i klubben generelt. Spillerne spiller meget mere frit, og det viser sig ved den offensive spillestil.

- Det er det, man vil have fra United. Med 77.000 tilskuere på plads hver gang, er man nødt til at spille en seværdig omgang fodbold, siger Jesper Olsen ifølge Omnisport.

Jesper Olsen håber, at Solskjær kan føre United tilbage i toppen af engelsk og europæisk fodbold, men han ved samtidig, hvor meget kvalitet de andre hold har.

- Det er jo det store spørgsmål. Alle ved, hvor stor en klub United er, og hvor tungt presset er.

- Men lige nu er City, Liverpool, Tottenham, Arsenal og Chelsea også deroppe,og det er ikke en gang sikkert, at man når top fire i denne sæson, siger Jesper Olsen.

Jesper Olsen tørnede ud for Manchester United fra 1984-1988.

Jesper Olsen er godt tilfreds med Solskjær i Manchester United. Foto: Heine Pedersen

Udrensning på vej i Manchester United

Henrik afslører hul i systemet: Sådan scorer du kassen på gule kort

AGF er ikke de første: Fire store spionskandaler