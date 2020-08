Til fest med verdens rigeste: - Kvinder over alt

Se også: Ung Rooney forklarer forbudt FCK-skifte

Han er den bedste betalte sportsudøver i det seneste årti.

Med 5,7 milliarder tjente kroner har bokseren Floyd Mayweather tjent mere end 700 millioner kroner mere end nummer to på listen, Cristiano Ronaldo, fra 2010 og ti år frem.

Og manden med de mange penge kan også imponere selv store fodboldspillere.

I podcasten Golf Life fortæller fodboldstjernen Kieron Dyer, hvordan han i 2012 endte til fest hos bokseren sammen med omkring 200 mennesker.

- Alle hans bælter lå på bordet, men det var svært at få et glimt af ham. Der var kvinder over alt, og jeg gik bare rundt i hans hus, og det hele var meget surrealistisk, siger Dyer.

Kieron Dyer nåede 33 landskampe for England og spillede for klubber som Ipswich, West Ham, QPR, Middlesbrough og Newcastle.

«Überall waren Frauen»: Fussball-Star erlebt wilde Mayweather-Party https://t.co/8walg20ElL — BLICK Sport (@BLICK_Sport) July 30, 2020

VERDENS RIGESTE SPORTSFOLK I 2010'ERNE 5,7 mia - Floyd Mayweather

5,0 mia - Cristiano Ronaldo

4,7 mia - Lionel Messi

4,3 mia - Lebron James

4,0 mia - Roger Federer

3,9 mia - Tiger Woods

3,0 mia - Phil Mickelson

2,7 mia - Manny Pacquiao

2,6 mia - Kevin Durant

2,5 mia - Lewis Hamilton

Maywather viser muskler. Foto: John Locher/Ritzau Scanpix

Dyer i kamp for Newcastle mod Liverpool og Stephane Henchoz. Foto: PAUL ELLIS/Ritzau Scanpix

Dyer ved siden af David Beckham på det engelske landshold. Foto: KIERAN DOHERTY/Ritzau Scanpix

I 2012 var Kieron Dyer skadet, da han rejste til Las Vegas for at se Mayweather besejre puertoricanske Miguel Cotto og via sin tidligere holdkammerat Carlton Cole kom de med til efterfesten.

- Til Cotto-kampen var der en fyr, der var virkelig tæt på Carlton, og han plejede at være DJ for 50 Cent.

- Og da 50 Cent og Floyd var bedste venner, så ringede han efter kampen og spurgte, hvad jeg skulle.

- Jeg sagde, at jeg nok ville tage på en de store klubber i Vegas, men han ville have, at vi skulle mødes, siger Dyer.

Kieron Dyer stoppede karrieren i 2013 og har frem til 2019 været ungdomstræner i Ipswich og har også været med i diverse tv-shows.

Floyd Mayweather stoppede karrieren i 2015 efter sin sejr nummer 49 i træk, men gjorde et kort comeback i 2017, da han lige skulle tjene 1,8 milliarder på at besejre MMA-kongen Conor McGregor i et stort anlagt show-brag.

