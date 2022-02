Til grin efter miserabelt straffespark

- Jeg synes, han er en spiller, der kan levere varen, men han skal være mere konsekvent.

Sådan sagde Crystal Palace-manager Patrick Vieira onsdag forud for Premier League-kampen mod Norwich City.

Samtaleemnet var angriberen Wilfried Zaha, der på grund af karantæne og Africa Cup of Nations ikke havde spillet de seneste seks kampe for sin klub.

Men onsdag aften gjorde han så comeback. Og det endte med at blive et comeback, de sent glemmer i London-klubben. Og konsekvens, som manageren efterspurgte?

Jow…i hvert fald til en vis grad.

For først tæskede han bolden over i det lange hjørne fra kanten af feltet – uden chance for Norwich’ Angus Gunn i målet. Et pragtfuldt mål, som du kan se nederst i artiklen.

Og så…et par minutter senere…fra straffesparkspletten… Zaha løb til bolden og sparkede…men målet ramte han ikke. Slet ikke. Fire-fem meter ved siden af røg den.

- Et fatalt straffespark fra Wilfried Zaha råbte Viasats kommentator.

Og det var svært at være uenig i.

Den indre Diana Ross

Havde Zaha scoret, var Crystal Palace kommet foran. Nu måtte de i sidste ende nøjes med 1-1. Og dermed holder de sig otte point over Norwich og nedrykningsstregen.

Daily Mirror drager i øvrigt en fuldstændig fantastisk parallel til VM-åbningsceremonien i 1994, hvor Diana Ross’ nu legendariske spark tog al opmærksomheden. Superstjernen var hovedpersonen i ceremonien og løb syngende ned mod mål, hvor hun skulle sparke bolden i mål fra tæt hold. Og så ville målet gå i stykker. Ross, der næppe vil kalde sig selv et geni med en bold, fik ramt kuglen. Men målet ramte hun på mirakuløs vis ikke. Alligevel gik målet i stykker, og Ross løb videre.

Selvom det nu er 28 år siden, er der mange fans, der husker episoden.

- Zaha har netop kanaliseret sin indre Diana Ross ud i det straffespark, skrev én på Twitter.

Andre kommentarer lød:

- Zaha-straffesparket kunne meget vel nå op på siden af Diana Ross’ og ’Zahas spark er muligvis det værste, du nogensinde kommer til at se’.

Sidstnævnte går igen mange steder.

- I en U9-kamp ville sådan et straffespark i ren sympati få lov at blive sparket igen, skrev en anden, mens referencer til andre elendige spark fra Anthony Elanga og Cristiano Ronaldo forleden, da Manchester United tabte til Middlesbrough i FA Cup’en.