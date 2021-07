Tilbage efter kraniebrud: 'Vi er stolte af dig'

Raúl Jiménez var lørdag tilbage i aktion for Wolverhampton. Den mexicanske angriber pådrog sig sidste år et kraniebrud og har været ude i næsten otte måneder

Der var tvivl om, hvorvidt han nogensinde ville komme tilbage.

Men det gjorde han, Raúl Jiménez. Tilbage til fodboldbanen.

Knap otte måneder efter sit frygtelige uheld gjorde den 30-årige mexicanske angriber lørdag comeback i Wolverhampton-trøjen.

Han var med fra start, da Premier League-klubben mødte Crewe i deres første træningskamp i denne sæson.

'Vi har store nyheder...,' skrev Wolverhampton inden opgøret på Twitter, og det var unægtelig både store og glædelige nyheder at se den dygtige angriber tilbage i aktion.

'Vi er alle stolte af dig, Raúl Jiménez, og så glade for at se dig tilbage derude,' skrev den engelske klub i et tweet med et klip af Jiménez' første skridt tilbage på banen.

Han var i opgøret iført en specialdesignet hjelm, der skal beskytte hans hoved.

For det var det, som det gik ud over, da han i slutningen af november kom slemt til skade i en kamp mod Arsenal.

Raúl Jiménez knaldede voldsomt sammen David Luiz og lå bevægelsesløs på grønsværen i adskillige minutter.

Jiménez fik ilt, inden han blev båret fra banen. Wolverhampton-angriberen havde fået kraniebrud og måtte igennem en hasteoperation.

Dengang tilbage i november var det langtfra sikkert, at Raúl Jiménez nogensinde ville kunne genoptage karrieren, men efter en lang pause og flere måneders genoptræning er han nået så langt.

Raúl Jiménez spillede 33 minutter og holdt sig ikke tilbage.

Birmingham Mail noterer, at han vandt en hovedstødsduel på samme facon, som han gjorde for et år siden.

Jiménez modtog klapsalver fra alle hjørner af Crewes hjemmebane, Gresty Road, da han blev skiftet ud.

Crewe vandt i øvrigt opgøret 1-0.