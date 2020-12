Tildelt karantæne og kæmpe bøde

Edinson Cavani blev den store helt for Manchester United i det flotte comeback mod Southampton i slutningen af november.

Her blev angriberen skiftet ind ved resultatet 2-0 til Southampton, og med en assist og to mål fik Edinson Cavani vendt kampen. Efter kampen takkede han en af sine venner på Instagram, hvor han skrev 'Thanks negrito' i en story på Instagram, som efterfølgende blev taget ned igen.

Den 17. december valgte det engelske fodboldforbund at rejse tiltale mod Edinson Cavani for upassende sprogbrug, og nu er han blevet straffet.

FA bekræfter, at Edinson Cavani er blevet tildelt tre spilledagens karantæne samt en bøde på 100,000 pund, der svarer til 823.000 kroner.

Han misser derfor kampene mod Aston Villa, Watford og Man City, men er tilgængelig til kampen mod Liverpool.

Dansker hyldes af United-fans: Anmelder fodboldgigant

Man Utd-stjerne sigtet for diskrimination