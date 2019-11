Tiltrængt oprejsning til Solskjær

Manchester United hentede søndag en tiltrængt sejr i Premier League. Således var hjemmesejren på 3-1 over Brighton blot Uniteds fjerde ligasejr i denne sæson.

Den sørgede for et solidt spring frem i tabellen, hvor United nu ligger nummer syv med 16 point for 12 kampe.

United skulle dog bruge lidt held for at komme på vinderkurs, da Brighton-spillere hjalp til ved de første mål.

United kom foran efter 16 minutter på et kvikt angreb, hvor Andreas Pereira med lidt held scorede via en Brighton-spiller.

To minutter senere blev en Brighton-spiller så krediteret for Uniteds næste mål til 2-0. Et frispark blev sendt ind foran mål fra højre, og Davy Pröpper fik hovedet på og scorede selvmål.

19 minutter efter pausen fik udeholdet nyt håb, da Lewis Dunk med hovedet reducerede til 1-2 efter et hjørnespark, men bare to minutter senere førte United igen med to mål.

Anthony Martial blev sendt afsted i dybden på en friløber. Chancen var ved at løbe ud i sandet, men Martial vendte om på en tallerken og fandt Marcus Rashford, der hamrede bolden i mål via undersiden af overliggeren.

Derfra kørte United sejren ganske sikkert hjem.

Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

