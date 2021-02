Timo Werner bryder måltørke i sikker Chelsea-sejr

1000 minutter.

Så lang tid nåede Timo Werner at spille i Premier League uden at score, inden han mandag igen fik netmaskerne til at blafre.

Det skete i Chelseas sejr på 2-0 over Newcastle i den engelske liga. Den tyske angriber scorede til slutresultatet kort før pausen.

Andreas Christensen spillede hele kampen for Chelsea.

Med sejren har Chelsea nu 42 point på tabellens fjerdeplads. Cheftræner Thomas Tuchel har vundet fire ud af fem kampe og endnu ikke tabt, siden han blev ansat 26. januar.

Olivier Giroud åbnede målscoringen efter en halv time. Den franske målræv, som var blevet indskiftet ti minutter tidligere efter en skade til Tammy Abraham, stod som så ofte før på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

En returbold endte lige ved angriberens fødder, så Giroud let kunne sparke den i mål.

Lidt efter blev det 2-0, da Timo Werner altså fik sat en stopper for sin lange måltørke i Premier League. Som ved det første mål var der tilfældigheder involveret.

Et hjørnespark sejlede igennem feltet, indtil bolden endte ved Werner ved bageste stolpe, hvor tyskeren kunne skovle den i nettet og lave sit første ligamål siden 7. november. Han er nu oppe på fem for sæsonen i ligaen og ti i alt.

I anden halvleg blev hjemmeholdets offensive ambitioner mindre, i takt med at slutfløjtet nærmede sig. Det gav Newcastle lidt mere tid på bolden, men jagten på en reducering og derefter udligning endte altså forgæves.

Tidligere mandag aften vandt West Ham 3-0 over Sheffield United. Med sejren hænger West Ham på i den sjove ende af tabellen.

London-mandskabet har 42 point på femtepladsen - samme antal som Chelsea på fjerdepladsen. Danske Frederik Alves var på bænken for West Ham. Den unge forsvarsspiller har stadig sin førsteholdsdebut til gode efter skiftet fra Silkeborg i december.