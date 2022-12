To gigantiske koks: - Han har været virkelig god

Leicesters Wout Faes har vist fremragende form, fortæller manager Brendan Rodgers, men fredag blev lidt af et mareridt for den belgiske forsvarsspiller

30. december 2022 skal hurtigst muligt ud af Wout Faes' hukommelse.

Og formentlig alle andres for den sags skyld, hvis man spørger ham selv.

I fredagens Premier League-kamp mod Liverpool lavede Leicester-forsvareren intet mindre end to selvmål inden for syv minutter i første halvleg, og det var nok til, at Liverpool kunne løbe afsted med en 2-1-sejr, selvom gæsterne kom foran efter fire minutter.

Alt i alt en skidt aften for den 24-årige belgier, og han får da også trøst af sin træner.

- Det er selvfølgelig skuffende for ham, men han er en virkelig stærk karakter, fortalte Leicesters manager, Brendan Rodgers, ifølge The Guardian efter miseren.

- Han har været virkelig god for os, siden han kom fra Reims, og han var afsted til VM, hvor han ikke spillede et eneste minut, så det kommer til at tage lidt tid, før han har rytmen tilbage i sit spil.

Annonce:

- Den her aften var bare uheldig, og jeg synes, han betalte flot tilbage i anden halvleg.

Du kan se de absurde selvmål i videoen i toppen af artiklen.

Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

De to selvmål var i sig selv bemærkelsesværdige, men det var måden, de skete på i den grad også.

Ved det første ville Faes hjælpe til med en glidende blokering, da et harmløst indlæg var på vej i favnen på Leicester-keeper Danny Ward, og her gik det altså galt. Bolden sejlede nemlig i mål.

Straks efter forsøgte belgieren at sparke en ripost væk, men han sendte den i stedet i eget net.

2-1, hvilket kampen altså også sluttede.