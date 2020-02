To mænd i retten: Ville dræbe superstjerne

Ifølge Mesut Özils sikkerhedsvagt truede to mænd med at ville dræbe Arsenal-spilleren

Det seneste års tid har ikke været en dans på roser for Mesut Özil.

Udover at bringe sig selv i uheldig fokus ved at omgås den kontroversielle tyrkiske præsident Recep Erdogan, så blev tyskeren sidste sommer udsat for et røveri i London sammen med holdkammeraten Sead Kolasinac.

De to Arsenal-spillere slap heldigvis uskadt, men få uger senere var der åbenbart to andre mænd, der ville have fingre i Mesut Özil, lader det nu til.

De to tyrkiske mænd sad tirsdag på anklagebænken i Highbury Corner Magistrates' Court i London - mistænkt for at komme med dødstrusler mod 31-årige Özil foran hans hjem i London, skriver Sky Sports.

- Fuck jeres mødre, vi vil kneppe Mesuts mor, og vi kommer tilbage om fem minutter, og hvis ikke sikkerhedsfolkene er væk, så dræber vi Mesut Özil, og vi dræber dig, råbte de to mænd ifølge en af Özils sikkerhedsvagter, der tirsdag vidnede i retten.

Sikkerhedsfolkene lod sig dog ikke kue, men satte i stedet efter de to mænd.

- Vi jagtede dem. Vi blev sure, fordi Mesut Özil to eller tre uger tidligere var blevet angrebet, og vi frygtede, at det samme ville ske igen, forklarede han i retten.

De to mistænkte var også til stede i retten. De nægtede at have fremsagt de omtalte dødstrusler, og at de overhovedet var i kontakt med vagterne, før de begyndte at jagte dem.

Mesut Özil var ikke selv til stede i forbindelse med retssagen, som endnu ikke er afsluttet.

Mesut Özil har nok at tænke på. Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

Foto: PHIL NOBLE/Ritzau Scanpix

