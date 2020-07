Tør ikke stå frem: - Jeg er homoseksuel

En spiller i Premier League fortæller i et åbent brev, at han er homoseksuel

Det kan være svært at give sig til kende som homoseksuel i sportens verden.

Dette er også tilfældet for en fodboldspiller i Premier League, der i et åbent brev fortæller, at han er til mænd.

Brevet er sendt ud via fonden 'Justin Fashanu Foundation,' og er efterfølgende blevet bragt i en række engelske medier heriblandt The Sun og Daily Mail.

'Der er noget, der adskiller mig fra alle de andre spillere i Premier League. Jeg er homoseksuel. Selvom jeg nu sidder og skriver dette, er det her et stort skridt for mig. Men min familie og nogle af mine venner er bekendt med min seksualitet. Jeg føler mig endnu ikke klar til at dele det med holdet eller manageren,' skriver spilleren blandt andet i brevet.

Et mareridt

Gennem tiden er det ikke mange fodboldspillere i Premier League, der er stået frem som homoseksuelle, og derfor har det også været ekstra svært for denne spiller at gå ud til offentligheden med nyheden.

'Hvordan føles det så at leve et liv som dette? Fra dag til dag kan det være et sandt mareridt. Og det kan gå ud over mit mentale helbred mere og mere,' skriver han i brevet.

I 1990 sprang fodboldspilleren Justin Fashanu ud som den første i Premier League, men det er ikke mange, der efterfølgende har fulgt trop. I 2014 bekendtgjorde den tidligere Aston Villa- og Everton-spiller Thomas Hitzlsperger dog, at han ligeledes var til mænd.

Efterfølgende har flere spillere angiveligt fortalt, at de er homoseksuelle, men det er altså ikke mange, der tør stå frem med navn.

Findes på alle hold

Watfords anfører, Troy Deeney, er til gengæld overbevist om, at der er homoseksuelle spillere på samtlige hold i Premier League.

- Der er formentlig mindst én homo- eller biseksuel på hvert eneste fodboldhold. De er der. Det er 100 procent sikkert, sagde han til programmet BBC Grounded tilbage i juni måned.

Han mener derfor, at det ville kunne gøre en forskel, hvis der var en spiller, der ville stå frem med navn.

- Jeg tror, at folk, som er homoseksuelle eller kommer i det miljø, frygter at skulle bære en stor byrde ved at være den første. Hvis bare én springer ud, så vil der komme mange flere, tror jeg, lød det fra Troy Deeney.

