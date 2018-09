Topdommer fyret for Snapchat-besked

32-årige Bobby Madley går sandsynligvis rundt og ærgrer sig en hel del i disse dage.

Ifølge flere engelske medier heriblandt Sky Sports er Premier League-dommeren blevet fyret på gråt papir på grund af en upassende besked på det sociale medie Snapchat.

Madley skulle angiveligt have taget et billede af en handicappet mand og tilføjet en besked om muligheden for, at dommeren kunne slå den handicappede mand i en skolekonkurrence. Den nærmere ordlyd er endnu ikke offentliggjort.

En af Madleys følgere tog efterfølgende et screenshot af billedet og sendte det til en chef i den engelske dommerunion, PGMOL (Professional Game Match Officials Limited, red.), og her har man altså vurderet, at beskeden var så problematisk, at man ikke længere kan have Bobby Madley i stalden.

- Bobby Madley er ikke længere ansat af PGMOL, lyder den kortfattede meddelelse.

Engelske medier skriver desuden, at Bobby Madley er flyttet til Norge efter sin skilsmisse, hvor han så passende kan forsøge at få gang i dommerkarrieren igen. Dommerunionen bekræfter, at Bobby Madley har valgt at søge til udlandet.

Den engelske dommer nåede 91 Premier League-kampe og har siden 2012 også dømt i FIFA-regi. Han dømte blandt andet den engelske Community Shield i sidste sæson.

