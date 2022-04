Topfolk forlader United

Der er optræk til nye tider i Manchester Uniteds sportslige ledelse.

Dels står Ralf Rangnick kun i spidsen for førsteholdet til og med sæsonens afslutning, og det er alment kendt, at hollandske Erik ten Hag overtager de vanskelige tøjler derefter.

Nu fortæller engelske The Athletic, at der også sker udskiftninger lige under.

Således er chief scout Jim Lawlor og chefen for den globale scouting, Marcel Bout, ude af vagten.

Lawlor, der har været i klubben i 17 sæsoner, har været klubbens chief scout i otte år, mens Bout har været i klubben i otte sæsoner - og blandt andet har fungeret som assisterende træner.

Begge har været under beskydning denne sæson, fordi de har haft meget at skulle have sagt i klubbens køb af spillere.

Manchester United bekræfter afgangene til The Athletic uden dog at komme nærmere ind på, hvad der har været den egentlige årsag til bruddet. Det bekræftes heller ikke, om der er tale om fyringer, eller om Lawlor og Bout er gået selv.

Der er dog ingen tvivl om, at de to mænds exit skal ses som et tegn på, at der for alvor bliver rusket op i forholdene på Carrington-anlægget.

Læs også: Groteske tal: Det er aldrig sket før