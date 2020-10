Topklubber vil revolutionere Premier League

Rivaliseringen er for en stund lagt på hylden, for Liverpool FC og Manchester United er gået sammen om et forslag, der skal ændre strukturen i den engelske Premier League.

Det kan engelske The Telegraph nu afsløre.

De to rivaliserende storklubber har i fælleskab givet deres bud på et radikalt ændringsforslag i Premier League, der bliver kaldt 'Project Big Picture'.

Det er de amerikanske Liverpool-ejere, Fenway Sports Group, der er hovedforfatter på forslaget, og de får støtte fra Manchester United. Det forventes, at de to klubber også støttes op af Manchester City, Arsenal, Chelsea og Tottenham.

Cavani til Manchester United. Video: Signe Skov

Store ændringer

Det mest iøjnefaldende ændringsforslag er, at Englands bedste fodboldrække skal reduceres fra 20 til 18 hold. De tre rækker under Premier League skal fortsat bestå af 24 hold.

Et andet forslag er, at 25 procent af Premier Leagues indtægter skal finansiere en hjælpepakke på 250 millioner pund, svarende til godt og vel to milliarder danske kroner, hvilket skal komme de mindre engelske klubber til undsætning.

Klubberne i de lavere engelske rækker har haft store økonomiske problemer og faldende indtægter som følge af coronavirussen.

Det er ikke kun antallet af hold, de nye ændringsforslag vil skære ned. Den engelske Liga Cup og Community Shield skal også fjernes, så klubbernes årlige antal af kampe bliver betydeligt mindre.

Men det stopper ikke her.

Det nuværende Premier League-format gør, at alle klubber har lige meget at skulle have sagt, når der skal foretages ændringer i rækkens struktur. Det vil Liverpool og Manchester United komme til livs. Det vil betyde, at rækken største klubber får endnu større magt, og i fælleskab vil kunne træffe beslutninger for hele ligaen.

De radikale ændringer støttes af formanden for 'English Football League', Rick Parry, der organiserer de tre rækker under Premier League. Parry har holdt adskillige møder med ejerne fra både Liverpool og Manchester United, og han har offentligt erklæret sin støtte til projektet.

Premier League har søndag aften udsendt et statement, hvor de kommenterer 'Project Big Picture'.

- I vores øjne vil flere af ændringsforslagene have en skadende indvirkning på sporten, og vi er skuffede over, at Rick Parry offentlig har givet projektet sin støtte, skriver Premier League på sin hjemmeside.

