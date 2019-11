Topopgør vendte totalt

Manchester City overtog Premier Leagues tredjeplads fra Chelsea efter at være kommet tilbage i en underholdende topkamp

Forrygende tempo og mange mål er en underholdende cocktail.

Det var det også lørdag aften, hvor Manchester City hjemme på Etihad Stadium slog Chelsea 2-1 efter en fremragende fodboldkamp.

Efter at både Liverpool og Leicester tidligere på dagen hentede udesejre over henholdsvis Crystal Palace og Brighton, var begge mandskaber pisket til at tage tre point, hvis de skulle hænge på i den absolutte topstrid.

Det kunne ses fra første fløjt, hvor begge mandskaber ville frem over stepperne.

Det kastede lynhurtigt store målchancer af sig i begge ender, hvor først Kevin De Bruyne var millimeter fra at bringe City foran, mens Chelsea fire minutter kunne notere en lignende afslutning til Willian.

Så var stilen lagt i kampen om Premier Leagues tredjeplads, hvor der ikke var blevet plads til Andreas Christensen, der så til fra Chelseas udskiftningsbænk i alle 90 minutter.

Her kunne han se sit hold komme foran efter godt 20 minutter, hvor Mateo Kovacic sendte en bold ned bag Citys forsvarslinje. Den jagtede N'Golo Kanté, og den lille franske midtbaneterrier vandt løbeduellen mod landsholdskammeraten Benjamin Mendy og kunne lige akkurat liste bolden forbi Ederson.

En ridse i lakken for Pep Guardiolas tropper - men heller ikke mere.

For syv minutter senere var der udlignet.

En tilfældig bold endte hos Kevin De Bruyne, der med en sparkefinte sendte Jorghino glidende mod sidelinjen, inden han afsluttede fladt. Bolden strejfede Kurt Zouma, og Kepa i målet havde ikke en chance for at forhindre en udligning.

Så kunne man igen høre hjemmepublikum, der skruede sangstemmerne endnu mere op knap ti minutter før pausen. Her diblede Riyad Mahrez ind i feltet fra højre side og dirigerede den med venstrefoden uden om Kepa.

Det kunne være blevet 3-1 inden pausen, da Kepa sendte en horribel bold ud lige i fødderne på Sergio Agüero, der dog ikke havde fået indstillet sigtet ordentligt og ramte træværket.

Fremragende underholdning - og det fortsatte efter pausen.

Spillet bølgede frem og tilbage, men selv om der var højt tempo og chancer i begge ender af banen, fik publikum mirakuløst kun den scoring, Raheem Sterling fik sat ind bag en ikke helt sagesløs Kepa i overtiden - men VAR underkendte.

Manchester City løb dog stadig med sejren og overtog tredjepladsen - men er fortsat ni point efter suveræne Liverpool.

Se også: Drama i danskerdyst: Lækker Dolberg-kasse ikke nok

Se også: LiVARpool i ren gyser

Se også: Bayern banker videre