Topscoreren er sikker: 'Liverpool vinder titel i år'

Med i alt 21 mål for Liverpool siden sin ankomst fra Roma i sommer har Mohamed Salah indtaget England med storm.

Den lynhurtige egypter sigter mod at vinde titler med sin nye klub.

- Jeg vil vinde titler her. Jeg kom hertil for at vinde titler, vinde noget for klubben, for os, for fansene.

- Jeg er sikker på, vi vinder noget i år, siger Mohamed Salah til Sky Sports News.

Salah deler med topscorerværdigheden i Premier League med Harry Kane. De har begge nettet 15 gange før kampene 2. juledag.

Egypteren har således med lynfart løbet, scoret og afleveret sig til en plads blandt "de fantastiske fire", som Liverpools angreb nu kaldes.

Det består af Salah, en anden kantraket i skikkelse af Sadio Mané, den hårdtarbejdende angriber Roberto Firmino og kreatøren Philippe Coutinho.

Liverpool ligger øjeblikkeligt nummer fire i Premier League og er stadig med i FA Cuppen og Champions League.

Klubben har imidlertid ikke vundet en titel siden Liga Cuppen i 2012.

I de seneste sæsoner har holdet haft store problemer med forsvaret og på målmandsposten.

Senest kostede det en sejr på udebane over Arsenal, hvor målmand Simon Mignolet igen kom i uheldigt fokus.

Statistikken viser, at Simon Mignolet er den målmand i Premier League med færrest redninger per scoret mål. Næsten hvert andet skud inden for målrammen ender med scoring til modstanderen.

Simon Mignolet står således noteret for 29 redninger og 23 indkasserede mål.

Til sammenligning har Manchester Uniteds David de Gea haft 70 redninger og indkasseret 14 mål.

2. juledag tager Liverpool imod bundholdet Swansea i Premier League og har brug for en sejr i kapløbet om en plads i top-4 efter det suveræne tophold, Manchester City.

- Vi skal kvalificere os til Champions League.

- Det ser ud til, at vi kan blive nummer to, tre eller fire i denne sæson, og det er en fantastisk situation. Ikke som i drømmen, men en fantastisk situation, siger Liverpool-manager Jürgen Klopp ifølge AFP.

Han efterlyser forbedringer i alle afdelinger af spillet.

