Topspillere ydmyget: Hånet af fans

Stormen Dennis blæste flere storbyer omkuld deriblandt millionbyen London, da den søndag gjorde sig selv til kende. De vejrmæssige forhold udgjorde dog ikke den største hovedpine for Newcastle, for holdet blev plaget af et sviende nederlag på 4-0 mod The Gunners.

Og lige da 'The Magpies' troede, at det meste af ydmygelsen kunne fortære sig på flyveturen hjem, var virkeligheden en helt anden for Danny Rose, Allan Saint-Maximin, Nabil Bentaleb og Christian Atsu.

De fire herrer blev sendt hjem med tog, da flyveturen på vej til London havde været en rystende affære, og derfor ville de hellere blive transporteret til lands.

Under den omtrent fire timer lange togtur hjem blev de passet op af nogle fans, der gav deres besyv med spillernes kritisable præstation. Noget, som ikke just faldt i god jord hos venstrebacken Rose, der debuterede mod Arsenal efter at være blevet udlånt fra Tottenham.

Hændelsen blev filmen af en anden fan, der nu har lagt videoen ud på sociale medier. Her kan man blandt andet ane, hvordan ordene flyver mellem Rose og den pågældende fan, inden personalet bad Newscastle-tilhængerne om at forlade kabinen.

Med sejren rykker Arsenal op på tiendepladsen, seks point fra Tottenham på femtepladsen. Nederlaget slår Newcastle ned på en 13.plads med 31 point.

