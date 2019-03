Toptræner forbyder internet: Det samme som alkohol og stoffer

Ralph Hasenhüttl tager drastiske metoder i brug for at stoppe online gaming om natten før kampe

- Det er noget, man bliver afhængig af, og det betyder, at vi må beskytte spillerne.

Ralph Hasenhüttl står overfor en udfordring, som han har grebet meget pragmatisk an.

Southamptons manager har ganske enkelt forbudt wifi på de hoteller, han og truppen benytter sig af, når de er samlet i forbindelse med kampe i løbet af sæsonen.

For spillerne kan ikke administrere alt det internet - og i særdeleshed online gaming.

Og det kommer i kølvandet på historien om den unavngivne fodboldspiller, der til The Sun torsdag fortalte en rystende historie om, at han foretrækker at spille Fortnite i op til 13 timer om dagen fremfor at passe sit job som professionel fodboldspiller.

En last der længe har truet hans karriere.

- Det er noget, man bliver nødt til at håndtere, og det gør jeg, kommer det i klare vendinger fra den 51-årige østriger ifølge BBC.

Han stod med samme problemstilling i RasenBallsport Leipzig i tysk fodbold. Her var tiltaget ifølge ham selv et befriende greb.

- Jeg gjorde det i min forrige klub. Vi havde de samme problemer med spillere, der sad og spillede til klokken tre om natten op til kampene.

- Vi bliver nødt til at beskytte dem, for det er ikke noget lille problem. For at være ærlig, er det det samme som alkoholisme og det at være afhængig af stoffer, siger han.

Og det er altså lig med, at der bliver trykket på stikkontakten om aftenen, så det er umuligt at komme på internettet.

Samtidig tilføjer Hasenhüttl, at han ikke er bekendt med alvorlige spilleproblemer hos nogle af spillerne.

En af de mest opsigtsvækkende eksempler fra netop engelsk fodbold er David James. Den legendariske målmand havde alvorlige problemer i 1997, da han spillede for Liverpool FC.

Her sad han op til en kamp mod Newcastle United fuldstændig fikseret ved computeren og spillede Tekken II og Tomb Raider...

Southampton møder Brighton & Hove på udebane lørdag eftermiddag.

