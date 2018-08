Toptræner rasende efter Salah-episode

Liverpools egyptiske stjerne Mohamed Salah måtte efter mandagens 2-0-sejr over Crystal Palace lægge øre til beskyldninger om skuespil.

Sent i første halvleg væltede sidste sæsons topscorer i Premier League teatralsk omkuld i feltet efter nærkontakt med Crystal Palaces Mamadou Sakho.

Dommer Michael Oliver pegede på pletten og tildelte Liverpool et straffespark, som blev eksekveret af James Milner.

Crystal Palace-manager Roy Hodgson var efter kampen rasende over straffesparket, der sendte Liverpool på sejrskurs.

- Min frustration kommer af, at jeg ikke synes, der var straffespark. Det giver grund til vrede og skuffelse, siger den tidligere FC København-træner.

- Jeg har været i fodbold i lang tid. Hvis det var et straffespark, så har spillet ændret sig til ukendelighed, tilføjer Hodgson.

Manageren ærgrer sig over, at det, han kalder en dommerfejl, hjalp Liverpool på sejrskurs på et tidspunkt, hvor Crystal Palace så stærke ud.

- Sakho er forsvarsspiller, og han er nødt til at forsøge at forsvare. Han er på ingen måde ude på at begå et straffespark. Liverpool fortjente ikke at komme foran, siger Roy Hodgson.

Klopp: Jeg så det ikke

Den tidligere Manchester United-spiller Gary Neville, der i dag arbejder som kommentator for Sky Sports, er enig i, at der kan sættes spørgsmålstegn ved straffesparket.

- Mange vil nok ikke synes om det. Hvis det bliver begået imod dig, så vil du synes, at det er tyndt, siger Neville og tilføjer:

- Det er et teatralsk fald, som vi har set fra mange spillere.

Liverpool-manager Jürgen Klopp ønskede efter kampen ikke at kommentere beskyldninger om skuespil mod Mohamed Salah.

Tyskeren hævder, at han var uopmærksom i situationen.

- Jeg har ikke spurgt Mo (Mohamed Salah, red.) om det. Jeg så det ikke. Det lignede et straffespark, men jeg aner det ikke, siger Klopp.

