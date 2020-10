Toptræner: Tottenham kan vinde det hele

Denne sommers transfers har være gode for Tottenham.

Faktisk så gode, at de nu har så stærk en trup, at de kan gå hen og vinde denne sæson af Premier League, mener den tidligere Tottenham-manager Harry Redknapp.

- Hvis du spørger mig, så tror jeg, at de vil ende i top fire. Jeg tror endda, at de kan vinde ligaen i år. Jeg ved, at folk vil tænke, at jeg er skør, men når jeg kigger på holdet, så ligner det, at det bliver et åbent år. Se bare, hvad der skete i weekenden, siger han med henvisning til 6-1-øretæven til Manchester United til Sky Sports og tilføjer:

- Jeg siger dig, det er noget af et hold, de har. De er dækket godt ind på alle positioner. Det er et meget stærkt hold.

Næsten perfekt for Brøndby - kun én ting kiksede

Artiklen fortsætter under billedet ...

Harry Redknapp var træner for Tottenham fra 2008 til 2012, og førte dem til en kvartfinal i Champions League i 2011. Foto: Kieran Doherty/Ritzau Scanpix

Med den stærke trup er Tottenham den bedste kandidat til at gå ind og presse de to store hold i ligaen, Liverpool og Manchester City, mener Redknapp, der tidligere har været træner for netop Tottenham.

Nye spillere hyldes

Det er særligt de nye spillere, der er kommet til Tottenham i løbet af sommerens transfervindue, Redknapp hylder.

Og en af dem er den danske midtbanespiller Pierre-Emile Højbjerg, som underskrev en aftale med klubben i august og allerede har haft sin debut.

Artiklen fortsætter under billedet...

Herudover har de hentet deres tidligere spiller Gareth Blade tilbage og underskrevet med backerne Sergio Reguillon og Matt Doherty. Sidst har de tilføjet en ny angriber i form af Carlos Vincius.

Netop disse tilføjelser til truppen har skabt et hold, som alle i ligaen burde frygte, mener toptræneren.

- Kig på holdet. Løb frontlinjen igennem. Heung-Min Son. Harry Kane. Gareth Bale.

- Se bare den styrke i dybden. De har masser af midtbanespillere og defensivt har de to højre backs og to venstre backs.

- De kan være skræmmende. Jeg tror, at Tottenham er en fare for alle i år.

Stor hæder til dansk klub

Få det store transferoverblik

Stjernens hustru amok: - Lad ham gå

Flere røde kort, tak