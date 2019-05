Toptræner truer: - Hvis det er virkeligheden, smutter jeg

Med mange af de store fodboldligaer i historiebøgerne er det ganske naturligt, at der allerede nu begynder at florere rygter om næste sæson.

Også på managerposterne rundt om i Europa forventes der en del stoleleg. En af hovedpersonerne i rygtemøllen er Chelsea-manager Maurizio Sarri.

Flere britiske medier har mere end antydet, at den italienske manager er på vippen efter en sæson, hvor Chelsea sluttede på en tredjeplads i Premier League - langt efter Manchester City og Liverpool i tabellen.

Der har da også været nok at se til i London-klubben for Sarri, hvor det ikke kun er resultaterne, der har svigtet. Siden episoden, hvor målmand Kepa nægtede at lade sig udskifte i Liga Cup-finalen, har mange eksperter nærmest set Maurizio Sarri som 'Dead Man Walking', fordi truppen virkede til at have mistet respekten for manageren.

Maurizio Sarri har haft nok at gruble over i Chelsea i sin første sæson. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Siden har Chelsea både kvalificeret sig til næste sæsons Champions League og står endda også i Europa League-finalen i Baku 29. maj.

Alligevel blev Sarri onsdag på et pressemøde forholdt den mulighed, at han skal vinde Europa League-finalen for at beholde sit job. Det spørgsmål gav et overraskende svar fra Chelsea-chefen:

- Hvis virkeligheden forholder sig sådan, så vil jeg forlade klubben omgående. Efter ti måneders arbejde og så skulle stå i en situation, hvor jeg har alt på spil i 90 minutter. Det er ikke den rette måde. Enten er man tilfreds med mit arbejde eller ej, sagde Maurizio Sarri, i et alvorligt men roligt toneleje, ifølge flere britiske medier.

På pressemødet insisterede den italienske chef på, at den første sæson i Chelsea har været 'virkelig god', men samtidig indrømmede han, at EL-finalen bliver sæsondefinerende.

- Vi har haft en virkelig god sæson. Vinder vi Europa League, har det været en fantastisk sæson. Der er stadig meget arbejde foran os, og vi skal forbedre os, sagde Sarri.

Sarri har selv været aldeles godt tilfreds med resultaterne i Chelsea den første sæson. Foto: Daniel Leal-Olivas/Ritzau Scanpix

En af årsagerne til, at de britiske medier igen graver i Sarris fremtid er, at Juventus har udset sig Chelsea-manageren som Massimiliano Allegris efterfølger i Torino. Hvis da ikke Mourinho og Ronaldo genforenes...

Chelsea skulle ikke være afvisende over for Juves tilnærmelser. Både fordi Sarri ikke har levet op til forventningerne i London, men mest af alt, fordi The Blues tidligere har jagtet netop Massimiliano Allegri ad flere omgange.

Alt det ville Sarri ikke forholde sig til på pressemødet forud for den store kamp i Baku. Han koncentrerer sig udelukkende om finalen 29. maj.

- Min fremtid er finalen. Jeg er slet ikke i stand til at tænke på næste sæson endnu, sagde Sarri, inden han blev spurgt, om han selv kunne mærke, han havde offentligheden imod sig i London.

- Jeg kender ikke fansenes ellers mediernes holdning til mig. Men de to ting hænger sikkert sammen. Jeg kan kun arbejde, hjælpe mit hold, spille bedre og vinde kampe. Jeg kan ikke gøre mere.

Chelsea møder lokalrivalerne Arsenal i Europa League-finalen i Baku.

