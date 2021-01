Tordner mod stjerner: - Komplet tåbeligt

Formanden for sportskomiten i det britiske parlament kalder det komplet tåbeligt, at Premier League-spillere omfavner hinanden efter scoringer

Trods en hård nedlukning af det engelske samfund fortsætter Premier League med at rulle. Uden tilskuere, men med masser af nærkontakt.

Så sent som onsdag aften samledes både Manchester Citys og Fulhams spillere i store klynger efter scoringer, og det får nu formanden for komiteen for blandt andet kultur og sport i det britiske parlament til at kritisere stjernerne.

- Nogle af de scener, vi har set, har været komplet tåbelige og sender et frygteligt signal, lyder det fra den konservative Julian Knight ifølge The Guardian.

Ifølge de seneste protokoller fra Premier League skal spillerne undgå 'unødvendig kontakt', men der står ikke specifikt, at spillerne skal holde sig fra hinanden, når der scores.

Fulham-spillerne kunne heller ikke holde sig fra hinanden efter den vigtige udligning mod Tottenham. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Manchester Citys manager, Pep Guardiola, blev konfronteret med problematikken efter klubbens sejr over Burnley, men han forsvarede sine spillere for at juble i flok.

- Nogle gange er hjernen en ubevidst størrelse, og man er der bare i øjeblikket. Du tænker ikke, forklarede han.

Julian Knight tilføjede, at det er myndighederne og sundhedseksperter, der vurderer, hvorvidt Premier League kan fortsætte med at afvikle kampe.

Indtil videre har der ikke været meldinger om, at sæsonen er på vej mod afbrydelse.

