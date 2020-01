Tottenham-back tæt på Newcastle

Tottenham har gang i en travl uge på transfermarkedet, hvor de allerede har solgt Christian Eriksen til Inter og udlejet Kyle Walker-Peters til Southampton, mens Steven Bergwijn og Giovani Lo Celso er blevet købt.

Og transferaktiviteten fortsætter angiveligt.

Flere engelske medier, heriblandt BBC, The Guardian og Sky Sports, erfarer, at Tottenham er blevet enige med Premier League-konkurrenterne Newcastle om en aftale vedrørende venstrebacken Danny Rose.

Der er angiveligt tale om en lejeaftale, der gælder for resten af sæsonen og ikke indeholder en købsoption, og Newcastle skal betale knap 17,5 millioner kroner for at låne backen.

Danny Rose, 29 år, har længe været meldt på vej væk fra Tottenham, hvor han blot har spillet 12 kampe i Premier League i denne sæson, og nu ser det ud til endeligt at ske.

I Newcastle bør Danny Rose have gode chancer for spilletid. Newcastle har netop mistet to venstre backs for sæsonen, da Jetro Willems og Paul Dummett har pådraget sig alvorlige skader.



