Tottenham-boss siger modvilligt farvel til Harry Kane

Det vækker skuffelse i Premier League-klubben Tottenham, at Harry Kane hellere vil tørne ud for Bayern München.

Klubben tilbød Kane en kontraktforlængelse, men anføreren takkede nej, fortæller Tottenham-formand Daniel Levy til klubbens hjemmeside.

- I en lang periode forsøgte vi sammen med Harry og hans repræsentanter at nå frem til en kontraktforlængelse gældende på både den korte og lange bane. Harry var dog tydelig omkring, at han ønskede sig en ny udfordring, og derfor ville han ikke forlænge sin kontrakt denne sommer.

- Modvilligt har vi derfor sagt ja til at lade ham skifte, siger Tottenham-formanden.

Kane blev lørdag præsenteret som ny spiller i Bayern München på en aftale, der løber frem til 2027.

Harry Kane er alletiders topscorer i Tottenham, men han har aldrig vundet en titel med London-klubben. Den målfarlige angriber nåede at score 280 gange i 435 Tottenham-kampe på tværs af alle turneringer.

Selv om Daniel Levy hellere ville have beholdt Kane, giver han også den 30-årige angriber pæne ord med på vej ud.

- Harrys præstationer og rekorder viser alt om hans 19 år i klubben. Han har været en rollemodel på og uden for banen, og han har inspireret unge spillere, som drømmer om at gå i hans fodspor.

- Jeg vil gerne takke Harry for alt, hvad han har gjort for os - for alle minderne og rekorderne. Vi ønsker ham og hans familie alt det bedste for fremtiden, lyder det fra formanden.

Farvellet kan blive et 'på gensyn'.

- Det siger sig selv, at han altid er velkommen tilbage. Han er meget elsket og værdsat af Spurs-familien, og han vil for evigt være en del af vores historie, siger Daniel Levy.

Tottenham har ikke oplyst, hvad klubben modtager for at slippe angriberen et år før kontraktudløb. Engelske medier, heriblandt Sky Sports, meddeler om en pris på omkring 100 millioner pund plus bonusser. Det beløb svarer til cirka 860 millioner kroner.