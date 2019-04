Tottenham-boss trods nederlag: Vi grinte ad Liverpool

Et sent selvmål af Toby Alderweireld sikrede Liverpool en smal sejr på 2-1 mod Tottenham, og det betyder, at The Reds i øjeblikket topper Premier League med 18 point mere end London-klubben.

Alligevel blev der grinet i Tottenhams omklædningsrum efter kampen.

Mauricio Pochettino fortalte til London Evening Standard efter kampen, at Tottenham havde været det bedste hold på banen, og argentineren var rigtig godt tilfreds med sine spillere, mens han kunne se Liverpool have to dyre midtbanespillere siddende på bænken.

- Overordnet synes jeg, vi var bedre end Liverpool. Jeg er meget skuffet, men jeg er stolt af præstationen. I anden halvleg dominerede og spillede vi meget bedre end Liverpool. I dag viste vi den arrogance, som jeg ønsker at se.

- Vi grinte lidt over, at der sad to midtbanespillere for mere end 860 millioner kroner på bænken i form af Fabinho og Keïta, og så går vi ud og spiller bedre og dominerer, lød det fra Tottenham-manageren.

Tottenham har nu tabt de seneste to kampe, men på onsdag får klubben mulighed for at komme tilbage på sejrskurs, når det nye stadion bliver indviet mod Crystal Palace.

Foto: Ritzau Scanpix

Se også: Eriksen når Beckhams 18 år gamle rekord

Se også: Selvmål giver Liverpool sejren over Tottenham

Se også: Højbjerg hyldes efter mål og pragtpræstation