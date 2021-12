Tottenham er ude af Conference League

Der bliver ikke mere europæisk fodbold til engelske Tottenham i denne sæson.

Mandag meddeler Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) ifølge Reuters, at Pierre-Emile Højbjergs klub er blevet taberdømt i Conference League-kampen mod Rennes, som blev aflyst grundet coronaudbrud hos Tottenham.

Skrivebordsnederlaget på 0-3 i den afsluttende gruppekamp mod Rennes betyder, at Tottenham er ude af turneringen.

Holdet skulle bruge en sejr i kampen for at overhale Vitesse i gruppen og avancere sammen med netop Rennes. Men den mulighed fik Tottenham aldrig.

Efter at kampen blev udsat, lykkedes det ikke at finde en ny dato, som kunne passe begge klubber. Derfor blev kampen aflyst og en afgørelse lagt i hænderne på Uefas disciplinærinstans.

Tottenhams cheftræner, Antonio Conte, berettede dagen før kampen, at otte spillere og fem medlemmer af staben var smittet med corona.

På den baggrund blev kampen i første omgang udsat, men den kunne altså ikke gennemføres på et senere tidspunkt.

Derfor bliver det hollandske Vitesse, som i det nye år skal møde Rapid Wien i knockoutfasen af Europas tredjestærkeste klubturnering.

Søndag spillede Tottenham for første gang siden 5. december på grund af smitteudbruddet i klubben. To kampe i Premier League nåede at blive udsat for holdet.

Søndag blev det til 2-2 hjemme mod Liverpool efter en dramatisk kamp, hvor holdet nåede at være både foran og bagud.