Tottenham fyrer cheftræner Nuno Espírito Santo

Nuno Espírito Santo er færdig som cheftræner i Tottenham efter bare 17 kampe i spidsen for klubben

Tottenham begyndte sæsonen med tre Premier League-sejre i træk.

Siden da har resultaterne dog været svingende, og det har mandag kostet cheftræner Nuno Espírito Santo jobbet. Også Santos assistenter er blevet fyret.

Det skriver Tottenham på sin hjemmeside.

'Klubben kan i dag meddele, at Nuno Espírito Santo og hans trænerstab Ian Cathro, Rui Barbosa og Antonio Dias er blevet fritaget fra deres pligter.'

Fabio Paratici, der er sportsdirektør, sætter ord på fyringerne.

- Jeg ved, hvor meget Nuno og hans trænerstab ønskede at få succes, og jeg beklager, at vi har måtte tage denne beslutning.

- Nuno er en sand gentleman og vil altid være velkommen her. Vi vil gerne takke ham og hans trænerteam og ønske dem held og lykke i fremtiden.

Klubben skriver ikke, hvem der skal tage over som ny cheftræner. Ifølge flere medier - heriblandt The Athletic - er Antonio Conte favorit til at overtage det nu ledige job i Nordlondon. Tottenham havde angiveligt allerede forhandlinger med Conte i sommer, men de brød sammen.

Artiklen fortsætter under billederne...

Den portugisiske træner holdt ikke længe i storklubben. Foto: Tony Obrien/Ritzau Scanpix

Den danske landsholdsstjerne nåede ikke at få meget glæde af Nuno Espírito Santo som chef. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Spurs har tabt de to seneste kampe i Premier League. Lørdag blev det til et 0-3-nederlag på hjemmebane til Manchester United.

Den 47-årige portugiser nåede at træne Pierre-Emile Højbjerg og de andre Tottenham-stjerner i bare 17 kampe.

Ni af dem blev vundet, en blev uafgjort og syv blev tabt.

Efter ti kampe i Premier League ligger Tottenham otter - to point efter lokalrivalen Arsenal. I Conference League ligger Tottenham blot nummer tre ud af fire i gruppen.