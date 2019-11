Tottenham fyrer Pochettino

Når Christian Eriksen og resten af Tottenham-spillerne vender hjem til klubben efter landsholdspausen, så bliver det ikke til et gensyn med manager Mauricio Pochettino.

For Tottenham-ledelsen har nemlig valgt at fyre træneren efter en sæson med vigende resultater.

- Vi har meget modstræbende truffet denne beslutning, og det er ikke en beslutning, bestyrelsen har taget let på eller haft travlt med.

- Desværre har de hjemlige resultater i slutningen af sidste sæson og i starten af denne sæson været ekstremt skuffende, siger bestyrelsesformand Daniel Levy i en erklæring på klubbens hjemmeside.

Den 47-årige argentiner kom til klubben i 2014 og har haft afgørende indflydelse på Tottenhams flotte resultater siden.

Klubben er en gang blevet nummer to og to gange blevet nummer tre i Premier League, og i sidste sæson var klubben i finalen i Champions League. Her endte det dog med nederlag til Liverpool efter en tid med skader og svingende resultater.

Denne sæson er startet forfærdeligt for Eriksen og co. For danskeren personligt har starten været præget af rygter om et salg til Real Madrid og efterfølgende en svingdørs-periode med ture ind og ud af holdet. For klubben er resultaterne udeblevet.

Efter 12 spillerunder har Hotspur blot vundet tre kampe og er noteret for 14 point. Det rækker til en skuffende 14.-plads, 11 point fra den fjerdeplads, der er adgangsgivende til Champions League.

Netop i Champions League fik Tottenham i denne sæson en regulær lussing, da Bayern München slog dem 7-2 på Tottenham Hotspur Stadium, og de blev noget ydmygende slået ud af Liga Cup'en efter en 2-0-blamage mod Colchester fra den fjerdebedste række.

Sammen med Pochettino er også hans trænerstab, Jesus Perez, Miguel D'Agostino og Antoni Jimenez, blevet fritstillet.

Tottenham oplyser endvidere lettere vagt, at beslutningen om en ny træner kommer, når den kommer.

Mere kaos i Tottenham: Nægter at lade sig sælge

Maradona færdig i endnu et trænerjob

Se også: Åge over alle: De toppede og floppede i EM-kvalen