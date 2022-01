Tottenham henter svensker og Højbjerg-konkurrent i Juventus

Dejan Kulusevski og Rodrigo Bentancur skal fremover tørne ud for Tottenham i stedet for Juventus

Tottenham har haft den helt store snøre ude hos den italienske storklub Juventus.

Premier League-klubben har således sikret sig aftaler med både uruguayaneren Rodrigo Bentancur og svenskeren Dejan Kulusevski.

Det oplyser begge klubber på deres hjemmesider.

Rodrigo Bentancur har underskrevet en permanent kontrakt frem til 2026. Han skal i den periode tage kampen op med den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg på klubbens midtbane.

Tottenham betaler 141 millioner kroner for Bentancur, oplyser Juventus. Prisen kan stige med knap 45 millioner kroner, hvis Bentancur lever op til en række sportslige målsætninger i sin tid i den engelske klub.

Dejan Kulusevski, der kan spille flere offensive positioner, har underskrevet en lejeaftale, der løber frem til sommeren 2023. Hvis han i den periode lever op til en række sportslige målsætninger, skal Tottenham indløse en købsoption.

Englænderne betaler i første omgang 75 millioner kroner for at leje svenskeren. Hvis de vil have ham på en permanent kontrakt i 2023, skal de hoste op med 260 millioner kroner.

Rodrigo Bentancur har i denne sæson været mere eller mindre fast mand på Juventus' midtbane. Han har spillet 19 kampe i Serie A og fem i Champions League.

Dejan Kulusevski har spillet 20 Serie A-kampe og fem Champions League-kampe.