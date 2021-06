Tottenham hyrer Nuno Espírito Santo som træner

Når Pierre-Emile Højbjerg vender hjem til Tottenham efter EM-slutrunden, bliver det med en portugisisk chef på træningsbanen.

Premier League-klubben meddeler således på sin hjemmeside, at Nuno Espírito Santo er blevet ansat som cheftræner.

Tottenham har skrevet en toårig kontrakt med Santo. Det er under tre måneder siden, at Tottenham sidst havde en portugiser i spidsen. I april blev José Mourinho fyret i London-klubben.

- Vi vil gerne takke vores fans for deres tålmodighed gennem hele denne proces, siger bestyrelsesformand i Tottenham, Daniel Levy.

- Jeg har allerede talt om behovet for at vende tilbage til vores kerne-DNA om at spille angribende, underholdende fodbold og Fabio (Fabio Paratici, direktør i Tottenham, red.), og jeg tror, ​​at Nuno er den mand, der kan omfavne vores unge spillere og tage vores talentfulde gruppe af spillere og opbygge noget specielt.

47-årige Santo stod senest i spidsen for Wolverhampton, hvor han nåede at være i fire sæsoner, før parterne i maj blev enige om at stoppe samarbejdet. Han var cheftræner for Wolverhampton i 199 kampe og fik et pointgennemsnit på 1,68.

I den forgangne sæson sluttede holdet på en 13.-plads og tog dermed et skridt i den forkerte retning efter syvendepladser i de to foregående sæsoner.

