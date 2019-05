Tottenham i totalt sammenbrud: To udvisninger på fem minutter

Se episoden i tv-klippet øverst i artiklen

Tottenham kæmper benhårdt for at sikre sig en plads i top fire i Premier League, men klubbens sydkoreanske stjerne, Son Heung-min, hjalp ikke ligefrem på den mission kort før pausen i udekampen mod Bournemouth.

Son begik selv et frispark, men røg efterfølgende i klammeri med Jefferson Lerma. Det fik angriberen til at tabe fatningen og sende et hårdt skub af sted mod Lerma, der prompte gik i græsset.

Ingen tvivl hos dommer Craig Pawson. Direkte rødt kort, og så må Tottenham med Christian Eriksen i startopstillingen jagte en Champions League-kvalifikation uden den giftige angriber. Det var Sons første udvisning for Tottenham nogensinde.

Som om det ikke var nok, så præsterede argentinske Juan Foyth også at blive udvist blot to minutter inde i anden halvleg, efter han blev indskiftet i pausen, og dermed er Tottenham blot ni mand tilbage på banen. Foyth mistede bolden med et for langt træk og gik efterfølgende alt for hårdt ind i en tackling med begge fødder.

London-klubben vadede ellers i chancer indtil udvisningerne, men store afbrændere fra både Dele Alli og Lucas Moura er skyld i, at stillingen fortsat var 0-0 ved pausen.

Tottenham er sikre på en plads i top fire med en sejr, mens et pointtab betyder, at man skal have point i sidste runde mod Everton næste søndag.

Du kan følge kampen direkte her.

Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Christian Eriksen forsøgte at tale dommeren fra at udvise Son. Uden held. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Se også: Zidane sprænger banken: 'Han er på plads'

Se også: Fan køber danskerklub

Sidste år er længe siden: Det sendte Brøndby i bakgear